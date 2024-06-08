Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum’da şehit Aybüke öğretmeni anma törenine katılacak.

Bakan Tekin, 9 Haziran Pazar günü Çorum’a gelecek.

2017 yılında 9 Haziran’da Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Çorumlu müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın bu yıl mezarı başında yapılacak anma programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katılacak.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; Bakan Yusuf Tekin, 9 Haziran Pazar günü ilk olarak saat 09.00’da Osmancık Kaymakamlığını ziyaret edecek.

Bakan Tekin, saat 10.00’da ise Osmancık Şehitliğinde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın mezarı başında düzenlenecek anma programına katılacak.

Bakan Tekin, ayrıca Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmenlerle buluşacak.

Tekin, Osmancık’taki programın ardından Çorum’dan ayrılacak.