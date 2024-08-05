Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a gelen 27.-28. dönem Samsun Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Gözübüyüklü katıldı.

Ziyaretin sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekinildi.