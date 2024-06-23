Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bugün öğleden sonra meydana gelen korkunç bir yangın, yüzlerce arı kovanını ve içindeki arıları kül ederek büyük bir bal felaketine yol açtı.

Yangın, Işıldar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle merada başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden köy sakinleri alevlerle mücadeleye girişerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

ÇARESİZ KALDILAR

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınsa da yüzlerce arı kovanı alevlerin arasında kalarak tamamen kül oldu. Bölge sakinleri kendi imkanlarıyla kovanları söndürmeye çalışsalar da alevlerin şiddeti karşısında çaresiz kaldılar.

Soğutma çalışmaları devam ederken, görgü tanıklarının aktarımlarına göre yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan çıktığı iddia ediliyor. Yetkililer tarafından yangının tam çıkış nedeni araştırılıyor.