Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, üniversite sınavına geç kalan veya okulunu bulamayan öğrenciler için görev yapacak.

Zabıta ekipleri, 153 iletişim hattından yardım isteyenlerin imdadına yetişecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav günü yaşanabilecek aksaklıklara karşı ise Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri teyakkuzda olacak.

Zabıta ekipleri, sınava geç kalan, okulunu bulamayan, kimliğini veya sınav giriş belgesini unutan adaylar için ulaşım hizmeti verecek.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ekipler; Saat Kulesi, Nüfus Müdürlüğü önü, Terminal ve Meslek Yüksek Okulu önü olmak üzere şehrin 4 noktasında araçlarla bekleyecekler.

Sınava Gidenlere Otobüsler Ücretsiz

Çorum Belediyesi, YKS’ye giren öğrencilere toplu ulaşımı da ücretsiz olarak sunacak. 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günü sınava girecek kişiler, sınav giriş belgelerini göstererek toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanabilecekler.