Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlerde gıda, gramaj, tüketim tarihi ve hijyen denetimlerinin yanı sıra işletmelerde satışa sunulan temel ürünlerin alış ve satış fiyatları arasındaki farklarda denetlendi.

Halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler periyodik aralıklarla ve titizlikle devam edecektir.