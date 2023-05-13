FATİH BATTAR

Temeli 2018 yılında atılan S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde ilk işyeri açılışı gerçekleştirildi.

Bölgenin en modern sanayi sitelerinden biri olan S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’ndeki ilk işyerini Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin açtı. Şahin, Hitit Palet ile Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde Çorum halkına hizmet verecek.

Sanayi sitesindeki ilk işyerinin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zseki Gül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile esnaf odaları başkanları katıldı.

Açılışa katılan davetlilere Hitit Palet sahibi Tahsin Şahin’e yeni işyerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.