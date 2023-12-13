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Çorum S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde yapımı tamamlanan işyerlerinden bazılarının anahtar teslimi düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Yapımına 2018 yılında başlanan ve 1000 dönümlük alanda yaklaşık 1000 adet işyerinin inşa edildiği Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’nde özellikle de kentin muhtelif bölgelerinde faaliyet gösteren hurdacılar için yapılan bölümde tüm eksikler tamamlandı.

Hurdacılar Sitesi’nde bugün ise, anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Ünsal Yeter, Alper Zahir, Turan Candan ve Zübeyir Tuncel, belediye meclis üyeleri, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kalaycı ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Sobacılar ve Çilingirler Odası Başkanı Hasan İlhan, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Odun ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Osman Şahin, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Ülkempınar Köyü Muhtarı Mecit Yaşar, kooperatif yönetim kurulu üyeleri, ortakları ile çok sayıda davetli katıldı.

1000 ESNAF İŞYERİNE KAVUŞACAK

Kurban kesimi ve dualar eşliğinde yapımı tamamlanan işyerinin açılışının yapıldığı törende konuşan Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, kooperatif ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

2018 yılında kurulan kooperatifin inşaat alanı yeni dahil edilen genişleme alanı ile birlikte 1000 dönümü kapsadığını söyleyen Fındıkcı, bölgenin hali hazırda en büyük sanayi sitesi inşaatı olan kooperatifin tamamlandığında yaklaşık 1000 esnafın, 100 metrekare ile 1000 metrekare arasında değişen işyerlerine kavuşacağını söyledi.

İNŞAAT SEVİYESİ YÜZDE 50’Yİ GEÇTİ

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin bugün inşaat seviyesinin yüzde 50’in üzerinde olduğuna dikkat çeken Fındıkcı, bugüne kadar yapılan inşaat harcamalarının ise güncel değerler üzerinden yaklaşık olarak 600 milyon TL olduğunun altını çizdi.

45 HURDACI DÜKKANI TAMAMLANDI

Kooperatif içerisinde bulunan ve şu ana kadar elektrik, su, kanalizasyon gibi. altyapılar başta olmak üzere tüm eksiklikleri tamamlanan 45 adet hurdacılar sitesinin anahtar tesliminin yapıldığına dikkat çeken Fındıkcı, hurdacıların da yeni işyerlerine taşınmaya başladıklarını kaydetti.

İLK ANAHTARI AŞGIN TESLİM ETTİ

Törende Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarafından yapımı tamamlanan hurdacılar Sitesi’nde işyeri bulunan İbrahim Önder’e sembolik olarak anahtarı teslim edildi.

Aşgın, işyeri sahibi İbrahim Önder’e de işyerinin hayırlı uğurlu olmasını dilerken, bol ve bereketli kazançlar temenni etti.

AŞGIN’DAN HURDACILARA ÇAĞRI

Aşgın, Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi ve diğer esnaf sitelerinin şehrin geleceği bakımından çok özel hususiyetlerinin olduğuna dikkat çekti.

Hurdacılara çağrıda bulunan Aşgın “Biz şehircilik olarak şehrimizi ileri taşımak istiyoruz. Çevreye duyarlı şehir algısını, tertemiz şehir algısını ileri taşımak istiyoruz. Bu anlamda bu sitelerin yapılmış olması bizim elimizi güçlendiriyor. Belki düne kadar şehir içindeki hurdacılara burayı boşaltın deseydik bu zulüm olabilirdi. Ben buradan Çorum merkezde hurdacılık yapan tüm esnafa çağrımı yapıyorum. Biz esnaf dostu belediyeyiz. Esnafı yaka paça atma işimiz olmadı, asla da olmaz. Bizim esnafımız da buna müsaade etmez. Karşılıklı rıza, diyalog ve muhabbetle inşallah hurdacıları taşıyacağız” şeklinde konuştu