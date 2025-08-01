Mehmet Zahit Kotku Cami Diyanet Gençlik Merkezi'nde faaliyet gösteren Zarafet Okulu’nun 2025 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirdi.

Törene Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

TDV VE AHLATCI VAKFI’NA TEŞEKKÜR

Manevi değerlerle donatılmış, ahlaklı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sunan Zarafet Okulu mezunlarını tebrik eden Vali Ali Çalgan, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere, emek veren tüm eğitimcilere, Gençlik Merkezi’ne katkı sunan kurumlara, Türkiye Diyanet Vakfı'na ve Ahlatcı Vakfı’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.