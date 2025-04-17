23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında söyleşi programı düzenlendi.

Çorum Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapılan, “Milli Egemenlik ve Demokrasi” konulu söyleşiye konuşmacı olarak Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık katıldı.

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin izleyici olduğu söyleşide Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci, milli egemenliğin tarihsel temelleri ve demokrasinin toplumsal gelişimdeki rolü detaylı bir şekilde ele alındı.

Katılımcılar, Prof. Dr. Işık’ın anlatımıyla Türkiye’nin demokrasi yolculuğunu tarihsel bir perspektiften izleme fırsatı buldu. Söyleşi soru-cevap bölümü ile tamamlandı.

