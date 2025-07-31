Kelkit Vadisi'nde yer alan Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Taşova ilçelerimizin topraklarında, tarihsel olarak zeytin yetiştirildiğine dair kalıntılar ve kayıtlar bulunmaktadır. Günümüzde de bu topraklarda, az da olsa zeytin üretimi yapılmaktadır.

Artık yapılması gereken; bu ilçelerimizde zeytin üretiminin mümkün olduğuna dair halkın farkındalığını ve duyarlılığını artırmaktır.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel şahısların bu konuda üstlenebileceği görevler bulunmaktadır.

Halkımız zaten zeytin üretimi konusunda bir şeyler yapmaktadır. Aile ihtiyacına yönelik olarak, arsa köşesi, bahçe kenarı gibi uygun yerlerde zeytin dikimi giderek artmaktadır. Köylerimizde bir ağaçtan 30 kg zeytin toplayan, bu işi başarmış çiftçilerimiz vardır.

Bizler, Erbaa'da bir grup emekli öğretmen olarak bir WhatsApp grubu kurarak çevremizde zeytin üretimini artırmak amacıyla faaliyete geçmiş bulunuyoruz. Erbaa Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde Kaymakam ve Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Konunun İl Özel İdaresi nezdinde sahiplenilmesine yönelik desteklerini gördük.

İlk etapta, Erbaa Ziraat Odası uygun fiyattan 850 zeytin fidanı temin ederek halkımıza gerekli desteği sağladı. Bu desteğin ilerleyen tarihlerde de devam etmesi ümidindeyiz.

Ayrıca ilçemizde iki özel fidancı esnafı, halkımızın zeytin fidanı ihtiyacını karşılamaktadır.

Gelecek on yılda, Erbaa ilçemizin öncelikle aile ihtiyacına yönelik; daha sonra ise aile ekonomisine katkı sağlayacak şekilde zeytin üretiminde önemli bir konuma geleceğini öngörmekteyiz.

Konuya ilgimiz arttıkça fark ettik ki:

Tokat Merkez ve Turhal ilçelerinde, ayrıca Orta Karadeniz illerinden Amasya, Çorum, Samsun ve Sinop'ta da uygun arazi mevkilerinde zeytin üretimi mümkündür.

Örneğin, Çorum'un Osmancık ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde zeytin üretiminde başarılı sonuçlar elde edildiğini öğrendik. (Bu noktada eski Kaymakam Ayhan Akpay Bey'in çok büyük emekleri var. Bunu da daima takdirle yad etmek gerekir)

Erbaa ilçemizde belli bir başarıya ulaşmış olan zeytin üretimi, Orta Karadeniz bölgesinin diğer uygun alanlarında da uygulanabilir.

"Zeytin Vadisi Kelkit" WhatsApp Grubu olarak hedefimiz; diğer ilçelerden gönüllü arkadaşlar bularak iş birliği yapmak, yerel yayın organlarında konuyu gündeme taşımak, resmi ve sivil toplum kuruluşlarının farkındalık ve duyarlılığını artırmak, ulusal medya kanallarına ulaşarak daha yaygın bir farkındalık oluşturmaktır.

İnşallah zamanla bu hedeflerimiz gerçekleşecektir.

Bizimle iletişim kurmak isteyen duyarlı vatandaşlarımıza iletişim bilgilerimizi sunuyor, ilgilerini bekliyoruz. (Salih Söylemez?? 0505 676 49 62 )

NOT: Eğitim Müfettişi olarak Çorum'da görev yapmış olan, şimdi emekli olarak memleketinde hayatını idame ettiren değerli Salih Söylemez Hoca'mın kaleminden Zeytin yetiştiriciliği ile ilgili yazısını fazla değişiklik yapmadan kaleme aldım. Umarım faydalı olur. Kendisine bu konulara duyarlılığı için kalbi teşekkür ediyorum. Ayrıca Salih Hocam, kitaplarımdan alıp Tokat ilindeki bazı okullara hediye etme duyarlılığını da göstermişti.