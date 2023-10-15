Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde seyreden 07 ANA 871, 07 HSS 62 ve 34 EMT 219 plakalı 3 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yaralıları sağlık personellerine teslim etti.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.