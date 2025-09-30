Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Boğazkale Ziraat Odası’nı ziyaret etti.

Oda Başkanı Derviş Balkoca ile görüşen Milletvekili Tahtasız, ziyarette Boğazkale- Ortaköy ve Laçin ilçelerindeki Ziraat Odalarının kapatılarak şubeye çevrilmek istendiğini öğrendiğini belirterek, “Hititler’in Başkenti Boğazkale ilçemizde 2 bin 236 aktif üye ve 856 ÇKS kayıtlı çiftçi var. Bu odalarımız maddi anlamda kendine yettiği gibi çiftçilerimizin sorunlarına da çözüm üretiyor” dedi.

Bu üç ilçedeki Ziraat Odalarının Sungurlu, Alaca veya merkeze bağlanması ile farklı sorunların meydana geleceğini ifade eden Tahtasız, “Çiftçilerimiz en küçük bir iş için dahi diğer ilçelere veya merkeze gitmek zorunda kalacak, hem zaman hem de para kaybına uğrayacaktır.

Derinlemesine bir fizibilite yapılmadan alındığını düşündüğümüz bu karar yeniden gözden geçirilmelidir” diye konuştu.