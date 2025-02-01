Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse (55), son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum’un Mecitözü İlçesinde uzun süredir Ziraat Odası Başkanı olarak görev yapan Satılmış Köse, rahatsızlığından dolayı hayata veda etti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Satılmış Köse’nin vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı.

Mecitözü Hıdırlık Mahallesi’nde ikamet eden, Seyran Köse’nin eşi, Hıdırlık Mahallesi eski Muhtarı Ali Köse’nin ağabeyi, Aydan, Cannur ve Salim Köse’nin babaları olan Satılmış Köse’nin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mecitözü İlçesinde toprağa verildi.

Cenazeye, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, CHP İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar, Ömer Boyraz, ailesi, akrabaları ve sevenleri katıldı.