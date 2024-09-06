Erzurum'da Cengiz Şişman'ın 1993 yılında 30 haneli bir köy olarak satın aldığı ve "Yeşil Vadi" adını verdiği köy, yıllar içinde nüfusunu kaybetti. 6 bin dönümlük bu arazide uzun süre hayvancılık yapan Şişman, yalnızlıktan sıkılarak köyün hemen yanındaki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı. Ancak her gün eski köyüne gitmeye devam eden Şişman, yıllar içinde arazisine elma ağaçları dikerek köyün değerini daha da artırdı.

Şişman, 2021 yılında 10 milyon TL'ye satışa çıkardığı köyüne alıcı bulamasa da, gelen düşük tekliflere sıcak bakmadı ve köyün fiyatını 50 milyon TL'ye çıkardı. Köyün adı gibi "Yeşil Vadi"nin, yeni sahiplerini beklediğini belirten Şişman, 'Züğürt Ağa' filminden etkilenerek bu satış kararını aldığını belirtti.

ZÜĞÜRT AĞA'DAN ETKİLENDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Maddi açıdan zorlandığı için köyü satmaya karar verdiğini ifade eden Cengiz Şişman, "Buranın ismini kendimce Yeşil Vadi koydum. Yeşilçam'da izlediğim filmden esinlenerek bu ismi koydum. Şimdide yine Yeşilçam'dan esinlenerek bu köyü satıyorum. Şener Şen'in Züğürt Ağa filminde dediği gibi köyü satıyorum. Ben bu köyü, 1993 yılında satın aldığımda bu köyde 30 hane yaşıyordu. Zamanla burada yaşayanlar, kente göç ettiler" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN PARAYI BURAYA VERDİM"

Köyün 6 bin dönüm üzerine kurulu olduğunu ifade eden Şişman, "Ben burada hayvancılık yapacağım diye geldim ama burası maddi gücümü aşıyor. Bütün parayı buraya verdim, şimdi zorlanıyorum. Burayı iyi değerlendiremiyorum. Şu anda burada benden başka kimse yok. Buradan gitmek istemiyorum ama mecburum" dedi.

"50 MİLYON LİRA İSTİYORUM"

Köy için yüksek teklifler aldığını fakat istediği rakamı vermedikleri için henüz satmadığını belirten Şişman, "Benim gücüm olsa burayı satmam. İş adamları var, burası gibi yerleri çok iyi değerlendiriyorlar. Ben buraya 50 milyon lira para istiyorum. Sıkıldım burada, hem bedenen hem maddi olarak" şeklinde konuştu.