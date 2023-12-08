Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gül, Organize Sanayi Bölgesi’nde Jips’li toprak sorununu çözdüklerini ve 1 ay içinde OSB’de yeni araziler açılacağını söyledi.

AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gül, S.S Zanakatkarlar Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Jips’li toprak sorunu yüzünden OSB’nin büyümediğini belirten Gül; “Şu anda OSB’de 10 dönümlük yer kalmış durumda. Jips’li toprak raporu verildiği için ikinci bir OSB düşünülüyordu ama bu sorunu çözerek artık OSB bölgesinde 1 ay için de yeni araziler yatırıma açılacak.” dedi

Gül; “Organize Sanayi’de yer problemi vardı. Arsa tükendi. İki tane parsel kalmış durumda. Organize Sanayi’nin iki etap genişleme sahası vardı ama jips sorununu ortaya çıktı. 1 yıldır jips sorununun çözülmesi bekleniyordu. OSB yönetimi bana geldi. Ben de bu sorunu daha önce çözdüğüm için biliyorum nasıl çözüleceğinin sorunun. 1 aya kadar Organize Sanayi’nin de etap etap genişlemesini sağlamış olduk.” diye konuştu

Ayrıca Ahi Evran Sanayi Sitesi’nin yapılması planlanan alan için inşaat yapılamaz raporu verilmesinin ardından yapılan çalışmalar ile gerekli olan rapor alındığını ifade eden Gül;

“Çorum’un önünde engel olan çok önemli bir Jips maddesi yani herhangi bir binanın yapılmasına engel olan bir sorun vardı. Bu sorun ta benim belediye başkanlığım dönemimde başladı. Bakan müşavirliği dönemimde uzun uğraşlar sonucu üniversite hocalarının 600 sayfalık raporunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki ilgili heyete sunduk ve hem Organize Sanayi’ye hem de Ahi Evran Sanayi Sitesi’ne yapılaşma olabilir raporunu bilim adamları ve teknik elemanların katkılarıyla aldık. Bakan müşaviri olduğum dönemde bu mücadeleyi yapmasaydım jips Çorum’un önünü kitlediydi. Buradaki hedefimiz işyeri sahibi esnafımıza çok daha hesaplı ve ucuz işyerleri almasını sağlamak” şeklinde konuştu