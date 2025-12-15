Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi tarafından düzenlenen “Dayanışma Gecesi” oldukça görkemli ve coşkulu geçti.

Güleryüz Restoran’da gerçekleştirilen ve çok sayıda davetlinin katıldığı geceye yerel sanatçıların müziği, halaylar, zeybek gösterisi ve danslar damga vururken, gecenin sonunda katılımcılar hep birlikte “İzmir Marşı’nı okudu.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen gecede Çorumlu sanatçı Nazlı Kalender, Dinçer Şimşek ve Kazım Yediren sahne alırken, Kadeş Spor Kulübü Zeybek Ekibi de gösteri sundu.

Bülent Özkömürcü’nün sunumunda gerçekleştirilen gecede sanatçıların konseri ve zeybek gösterisi beğeniyle izlendi.

Dernek üyeleri, kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasiler ve Çorum halkı arasında dayanışma ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen geceye ilgi ve katılım yüksek seviyede oldu.

ADD Amasya Şube Başkanı ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Cihan Sancak’ın gündeme ilişkin bir konuşma yapmasıyla başlayan etkinlik sırasında; Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’a ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, İş İnsanı Arap Gürlek adına CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’a ve İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak’a Milletvekili Mehmet Tahtasız, İş İnsanı Ali Dursun’a ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından plaket sunuldu.

Etkinlik, yerel sanatçı Nazlı Kalender ve Güleryüz Restoran Müzik Grubu’nun canlı müziği eşliğinde halaylarla, oyunlarla coşkulu bir şekilde devam etti.