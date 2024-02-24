1. Amatör Küme’de heyecan yarın sona eriyor.

Ligde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan takım ile 2. Amatör Küme’ye düşecek takımlar yarın oynanacak maçlar sonunda belli olacak.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan Mimar Sinan Gençlikspor, Kargıserispor deplasmanında galibiyet arayacak.

Aynı puana sahip Gülabibeyspor ise sahasında HE Kültürspor ile karşılaşacak.

Son maça Mimar Sinan ve Gülabibeyspor takımları 36’şar puanla ilk iki sırada yer alıyorlar.

36 puanla son haftaya lider giren Mimar Sinan Gençlikspor yarın saat 14’de Kargı ilçe sahasında oynanacak maçta Kargıserispor’u yenmesi halinde ikili averaj üstünlüğü ile ligi şampiyon olarak tamamlayacak.

Kargıserispor’un ise ligde kalmak için bu maçı kazanmaktan başka düşüncesi yok.

Aynı puana sahip Gülabibeyspor ise sahasında üçüncülük mücadelesi veren HE Kültürspor ile İtfaiye sahasında karşılaşacak.

Gülabibeyspor bu maçı kazanıp Mimar Sinan’ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Alaca Belediyespor ise sahasında İskilipspor ile karşılaşacak.

Alaca evindeki bu maçı kazanıp Kargıserispor veya İskilipgücüspor’un puan kaybetmesini bekleyecek.

Sezonun son hafta maçlarında ise İskilipgücüspor sahasında Ulukavakspor önünde kazanarak diğer maçların sonucunu beklemeden ligde kalmayı hedeflemek istiyor.

Yarın oynanacak maçlar sonunda ligden düşecek takım belli olacak.

Mimar Sinan ve Gülabibeyspor’un yarınki son maçlarını kazanmaları halinde ise şampiyon takım ise Alaca Belediyespor’un Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na yaptığı itiraz sonunda netlik kazanacak.

Alaca Belediyespor’un Mimar Sinan ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Mimar Sinan rakibinin talimata aykırı olarak listeye eksik isim yazdığını belirterek itiraz etmişti

İl Disiplin Kurulu’da yaptığı inceleme sonunda bu maçta Mimar Sinan’ı hükmen galip saymıştı.

Alaca Belediyespor kulübü bu kararı üst kurul olan Amatör Futbol Disiplin Kuruluna itiraz etti.

AFDK’nın vereceği karara göre şampiyon belli olacak.