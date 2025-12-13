Bahis soruşturması kapsamında kısa süreli olarak gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Eren Karadağ, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bu zor döneminde kendisinin yanında olanlara teşekkür etti.

Eren Karadağ paylaşımında, hayatında daha önce hiç karşılaşmadığı kadar stresli ve yıpratıcı bir dönem geçirdiğini belirterek, ‘Cuma gecesi alındığım günden buyana hayatımda hiç yaşamadığım bir daha yaşamak istemeyeceğim zorlu bir süreç geçirdim. Daha önce tanışmamış olmamıza rağmen ilk gördüğüm andan itibaren güvenimi kazanan ve bu zorlu süreçten beri çekip çıkaran Avukatım artık abim Burak Kocagöncü’ye berim ismimi söyleyip Burak abiyi bana yönlendiren Özgür abimi, kulüp olarak arkamda durduklarını bana hissettiren Baran Başkanıma ve Feyyaz başkanıma süreç içerisinde bana desteğini esirgemeyen menajerim Cem Çetin’e yarımda duran aileme sevdiklerime ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim Allah her birinden razı olsun Allah kimseyi düşürmesin’ dedi.

Soruşturmanın ardından yeniden takımına dönen oyuncu, aldığı destek mesajlarının kendisine güç verdiğini söyledi.