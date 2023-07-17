FATİH AKBAŞ

Çorum İl Müftülüğüne bağlı Lalezar Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu’na inşa sürecinde destek veren hayırsever Selahattin Küçük’e, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘takdir belgesi’ gönderildi.

İl Müftülüğü koordinesinde inşa edilen Lalezar Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu'na 1.000.000 TL’lik rekor bağışta bulunan hayırsever iş insanı Selahattin Küçük’e Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzalı ‘takdir belgesi’ verildi.

Hayırsever Selahattin Küçük’ü iş yerinde ziyaret ederek takdir belgesini teslim eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül de hazır bulundu.