Uzun yıllardır Ulu Cami karşısında hizmet veren 1. Noter, bundan sonra hizmetlerine Çorum Sanayi Sitesi’nde kaldığı yerden devam edecek.

Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin hizmet gösterdiği binaya taşınan 1. Noter, sanayiye de hareket getirecek.

1. Noter’in sanayiye taşınmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, 1. Noter yetkililerine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kendilerinin girişimleri sonucu 1. Noter’i sanayiye taşınması konusunda ikna ettiklerini ifade eden Balaban, noterin Çorum Sanayi Sitesi’ne de ayrı bir hareketlilik getireceğini söyledi.

Noterin sanayi esnafının ayağına kadar geldiğini vurgulayan Balaban, noter yetkililerine işlerinde kolaylık ve başarı diledi.