Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Fırın Atölyesi’nde günde yaklaşık 10 bin adet tam buğday ekmeği üretiliyor.

Üretim sürecinde öğrenciler aktif rol alarak mesleki deneyim kazanıyor ve sağlıklı beslenmeye katkı sağlanıyor.

Geleneksel Türk mutfağının temel unsurlarından biri olan tam buğday ekmeği, okulun üretim modeliyle daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.

ÖĞRENCİLER ÜRETEREK ÖĞRENİYOR

Fırın Atölyesi’nde öğrenciler hem teorik hem de pratik eğitim alarak üretim sürecinin her aşamasında aktif rol üstleniyor.

Böylece mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirme fırsatı buluyorlar. Eğitim süreci, “üretirken öğrenme” modeliyle destekleniyor.

Üretilen tam buğday ekmekleri okul kafeteryasında, taşımalı eğitim kapsamındaki okullara gönderilen yemeklerin yanında, merkezde yemek hizmeti verilen okullarda ve sosyal sorumluluk projelerinde tüketiciyle buluşturuluyor.

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Proje ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, geleneksel Türk mutfağının yaşatılması, öğrencilerin güçlü mesleki donanımla yetiştirilmesi ve topluma katkı sağlanması hedefleniyor.

Okul yönetimi, tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, “Sağlıklı nesiller için bugün adım atalım” mesajını paylaştı.