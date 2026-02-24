Çorum’da babasıyla birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralanan 11 yaşındaki Toprak Sanayi Ortaokulu öğrencisi Defne Mira Kömürcü, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında babasıyla birlikte trafik kazası geçiren yaklaşık 160 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Defne Mira, bugün hayata gözlerini yumdu.

Küçük kızın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Oğuzlar ilçesine bağlı Derinöz köyünde defnedileceği öğrenildi.

Bu arada İl Milli Eğitim Müdürlüğü de taziye mesajı yayınlayarak; “Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.