CHP'nin Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, son günlerde hem okullarda hem de sokakta başlayan 'ilahi furyasına' ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak; 'İlahi söyleyerek laiklik elden gitmez' dedi.

Türkiye'nin sorununun 'laiklik elden gidiyormuş sömürücülüğü' olmadığını, asıl sorunun geçim sıkıntısı olduğunu belirten Yılmaz; "Bir ilahi söyledi bir vatandaş. Celal Karatüre ve her yerde bu ilahi söyleniyor. Olabilir, söylenebilir. Siz İzmir marşı söyleyerek laikliği koruyamıyorsanız ilahi söyleyerekte laiklik elden gitmez. Artık bırakın isteyen istediği gibi yaşasın şu ülkede. İlahi söyleyene de 'İzmir Marşı' söyleyende saygıyı hak ediyor. İkisi de bu ülkenin evladı.

Din siyasetçilerine fırsat vermeyelim. Bizim şuanki sorunumuz laiklik elden gidiyormuş sömürücülüğü değil bizim asıl sorunumuz geçim sıkıntısı. Ülkeyi yine geriyorlar ve bende bunu yapanlara "Gerici" diyorum ama suni gündemlerle ülkeyi gerici bunlar. Gericilerin ülkeyi germesine izin vermeyelim, tuzağa düşmeyelim." ifadelerini kullandı.