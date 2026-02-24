Mühendis Teknik Hizmetler ve Diğer, Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikasının (Mühendis Tek-Sen) Karadeniz’de Çorum’un da yer aldığı 17 il ve enerji iş kolunda 13 farklı kurumda mühendis ve teknik elemanlar kapsayan şubesi kuruldu.

Mühendis Tek-Sen’i 13 farklı kurumda mühendis ve teknik elemanların çalışma ve emeklilik hayatında haklı taleplerinin mücadelesini vermek üzere kurduklarını belirten Karadeniz Şube Başkanı Bülent Gümüşel, “13 farklı kurumda, ülkemiz kaynaklarının verimli şekilde planlanmasından, işletilmesi sürecine kadar her aşamasında teknik bilgi ve tecrübesi ile sorumluluk üstlenen, sorunları aşan ve hedefine ulaşan, nitelikli yükseköğrenim mezunu kamu çalışanları toplu sözleşmeden kaynaklanan kamuda bozulan ücret adaletsizliğin getirdiği kayıplarla mücadele etmektedir” dedi.

Grev hakkı olmayan bir sendika yasasının, toplu sözleşme masasında çözülmeyen sorunların hakem heyetinin insafına bırakılmasının, taraflarca imzalanan sözleşme maddelerinden bazılarının ısrarla uygulanmamasının, hayatın gerçekleriyle bağdaşmayan yüzdelik artışların, asgari ücretin altında kalan emekli maaşlarının tüm kamu çalışanlarının ortak sorunu olduğunu ifade eden Bülent Gümüşel, “Mühendis ve teknik elemanların çalışma ve emeklilik hayatını etkileyen mali ve sosyal hakların çağın gereklerini karşılaması bir zorunluluktur. Günümüz şartlarını karşılayan detaylı bir meslek yasası taraflarca ortak akılla hazırlanmalı ve hayata geçmelidir. Mevcut sendika yasası çağın gerisinde kalmıştır, değişmeli, kamu çalışanına grev hakkı tanınmalı, son sözün sahibi hakem heyeti değil, masadaki taraflar olmalıdır.

Milli gelirden paylaşım kâğıt üzerinde kalmamalı, reel hayata yansımalı, halkın her kesimi adilane payına düşeni almalıdır. Bizler teknik elemanlar olarak bir araya geliyor, birlikte mücadelemizin ilk adımlarını atıyoruz. Tüm teknik elemanları ortak hareketimize davet ediyoruz” şeklinde kaydetti.