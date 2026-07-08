ARCA Çorum FK, yeni sezon öncesinde uzun süredir yürüttüğü transfer çalışmalarının dijital iletişim sürecine ilişkin planlamasını kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, her sabah düzenli olarak paylaşılan "Günaydın ARCA Çorum FK Ailesi" içeriklerinin zaman içerisinde taraftarların transfer beklentilerini dile getirdiği, tahminlerde bulunduğu ve büyük bir heyecanla takip ettiği dijital bir buluşma noktasına dönüştüğü belirtildi. Süreç boyunca taraftarlar tarafından yapılan yorumların yakından takip edildiği ve oluşturulan iletişim planlamasının önemli bir parçası haline getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, kulübün uzun süredir üzerinde çalıştığı transfer sürecinin, klasik duyuru anlayışının dışına çıkılarak daha yüksek etkileşim oluşturacak ve ulusal ölçekte ses getirecek bir dijital lansmanla kamuoyuna sunulmasının planlandığı kaydedildi.

Videonun final bölümünde ise Çorum Saat Kulesi üzerinden oluşturulan özel kurgu ile gün boyu sürecek transfer lansmanının akışının duyurulduğu belirtilerek, transfer açıklamalarının şu plan doğrultusunda gerçekleştirileceği bildirildi:

13.00 – 1. Transfer

14.00 – 2. Transfer

15.00 – 3. Transfer

16.00 – 4. Transfer

17.00 – 5. Transfer

18.00 – 6. Transfer

19.00 – 7. Transfer

20.00 – 8. Transfer

21.00 – 9. Transfer

22.00 – 10. Transfer

Kulüp açıklamasında, hazırlanan planlama ile transfer heyecanının gün boyunca canlı tutulmasının, taraftar etkileşiminin sürekli artırılmasının ve ARCA Çorum FK'nın dijital iletişim gücünün ulusal ölçekte dikkat çeken örneklerden biri olarak öne çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.