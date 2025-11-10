İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çorum’da Mecitözü Belediyesi için yaptırdığı Kültür Merkezi açılışa hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mecitözü ilçesinde yaptırdığı 3.000 metre kare inşaat alanına sahip Kültür Merkezinde sona gelindi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile birlikte Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Mecitözü’nün Bahçelievler Mahallesi Mehmet Ağar Parkı yanındaki 7 dönümlük alanda yaklaşık maliyeti 102 milyon 650 bin liraya mal olması planlanan kültür merkezinde 500 kişilik düğün salonu, 250 kişilik konferans ve toplantı salonu, sergi salonu, kafeterya, 40 kişilik konaklama oteli, mutfak, 7 adet dükkân ve çeşitli eklentiler yer alacak.