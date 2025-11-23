Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi 8. Olağan Genel Kurul Toplantısında bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin 100. yılında bölgesinde lider ülke konumuna geldiğini belirten Mehmet İhsan Çıplak, “Dün bir mermiye muhtaç olan ülkemiz bugün İHA’ları, SİHA’ları, KAAN’larıyla savunma sanayisinde söz sahibi olan bir ülke haline geldi. Bugün Gazze’de bir barış söz konusuysa bu Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin eseridir. Allah nasip edecek Doğu Türkistan’da bugünleri yaşayacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu 2053 ve 2071 vizyonlarıyla Türkiye yüzyılı hedeflerine daha çok çalışarak üretmek zorundayız” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde konuşan Çıplak, “Bu meseleyi tek bir cümle ile açıklayacak olursak bizim çocuklarımız terör yüzü görmesin. Anlaşma yok, verilen bir şey yok. Liderimiz Devlet Bahçeli bütün dünya nimetlerini elinin tersiyle yitmiştir. Başka hiçbir şey değil. Kimsenin MHP’ye ve MHP’nin genel başkanına milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın” diye konuştu.

Çıplak, konuşmasının sonunda Selim Aydın ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Ahde vefa bizim için imandandır. Selim başkanla mücadelemiz birlikte sürecektir” ifadelerini kullandı.