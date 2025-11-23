Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi 8. Olağan Genel Kurul Toplantısında bir konuşma yapan Selim Aydın, Türkiye genelinde başarılarıyla adından söz ettiren bir şubenin başkanı olarak görevinden ayrılmanın huzurunu yaşadığını söyledi.

“Bu bir veda değildir. Bu, bir üye olarak mücadeleye devam etmenin, davaya omuz vermenin, aynı inanç ve kararlılıkla yolda kalmanın başlangıcıdır” diyen Selim Aydın, “Bir zamanlar sahalarda kurt yalnızlığıyla mücadele eden teşkilatlarımızın bugün başarılarla taçlanan bir noktaya ulaşması, hepimizin ortak zaferidir. Bu başarı helaldir, alın teridir, yürek işidir. Bu konuda tevazu göstermeyeceğiz. Çünkü sahiplenme hakkı, mücadeleyi verenindir” ifadelerini kullandı.

Görevi devralacak yönetime başarılar dileyen Aydın, “Şairin dediği gibi: “Gideceği limanı bilmeyene, hiçbir rüzgâr fayda vermez.”

Bizim limanımız belliydi: Türkiye sevdası, meslek onuru, eğitim çalışanlarının refahı. Bu limana ulaşmak için fırtınalı denizlerde yol alırken en büyük gücümüz, birliğimiz ve kardeşliğimiz oldu. Kırgınlıklarımız oldu, yorgunluklarımız oldu; fakat davamıza olan inancımız her zaman her şeyin üzerindeydi. Çünkü biliriz ki:

Görevi devralacak olan yeni yönetimin, bu kutsal sancağı daha da yukarılara taşıyacağına inancım tamdır. Sorumluluk alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ben de bundan sonra bir nefer olarak sendikamızın ve davamızın emrinde olmaya devam edeceğim.

Bu süreçte emeği geçen herkese hakkımı helal ediyorum; sizlerden de helallik diliyorum. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakabilmişsek ne mutlu bize. Gönül rahatlığıyla ve güzel anılarla dolu bir şekilde ayrılırken, hepinizi Yüce Yaradan’a emanet ediyorum” diye konuştu.