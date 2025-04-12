100.Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu, öğrencileri ‘Bir Aradayız, Fark Ediyoruz, Anlatıyoruz’ projesini hayata geçirdi.

Proje ile okuldaki özel eğitim gereksinimli öğrencilerle, ildeki diğer öğrenciler ve resmi kurumlarda çalışan bireyler arasındaki iletişimin sağlanması ve özel eğitim gereksinimli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Özel eğitim gereksinimli bireylerin sportif, sanatsal ve yaşam becerileri alanlarında sosyal kabulünün sağlanması, toplumsal ve kültürel farkındalık oluşturulması için başlatılan projede Mehmetçik Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bahçelievler Anadolu Lisesi ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi paydaş eğitim kurumları olarak belirlendi.

Özel eğitim gereksinimli bireylerin sosyal kabulünün sağlanması ve toplumun özel eğitim gereksinimli bireylere karşı bakış açısını iyileştirmek amacıyla proje kapsamında paydaşlarla birlikte etkinlikler yapılıyor.