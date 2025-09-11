Çorum Belediyesi’nin Hasanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipleriyle görüşmeleri dün sona erdi.

Görüşmeler devam ederken, bir yandan da projeye karşı çıkan birçok hak sahibi notere giderek yine itiraz dilekçesi verdi.

Hasan Paşa Sokaklar sakinleri geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada, kentsel dönüşüm projesinin hak sahiplerinin mağduriyetine sebep olacağını dile getirerek, çoğunluğu emekli ve orta-düşük gelirli olan daire sahiplerinin site aidatı külfetini kaldıramayacakları, belediyenin verdiği üç yıllık inşaat süresinin yalnızca 18 ayında 4 bin 500 lira gibi çok düşük kira yardımı alacağı, kalan 18 ayda kira ödeyeceği, bunun yanı sıra belediyeye 6 ayda bir TEFE TÜFE oranlarında artmak kaydıyla 10.000-15.000 TL gibi tutarlarda 60 ay taksit ödemesi olacağı için mağduriyet yaşayacaklarını belirterek geçtiğimiz hafta notere itiraz dilekçesi vermişlerdi.

Ayrıca hak sahipleri, önceden bildirdikleri evlerin m2lerinin küçülmesi, 3+1 dairelerinin 2+1’e dönüşmesi, üste para istenmesi, sitenin getireceği mali külfet nedeniyle site projesine olan itirazlarının devam ettiğinin yanı sıra Belediye tarafından hazırlanan ön sözleşmenin imzalanmasıyla muhtemelen kış öncesi 1-2 ay içinde evlerini boşaltmalarını istenebileceğini, sözleşmeyle mülkleri üzerindeki tüm haklarını Beltaş'a devretmiş olacaklarını, ön sözleşmeden sonra imza atanların iptal, el atma, bedel artırımı, kira talebi gibi hiç bir konuda dava açma hakkı bulunmadığı, aksi takdirde cezai şart ödemeyi gayri kabili rücuu ile kabul ettiği, üç ay üst üste taksit ödemeyenlerin sözleşmesi iptal edilip, evlerine el konulacağı ve hiç bir yasal faiz v.b. ilave edilmeden kuru paralarını alacaklarını, ayrıca Beltaş'ın müspet ve menfi zararlarını ve kar mahrumiyetini ödeyeceğini buna karşılık Beltaş'ın hiç bir yükümlülüğünün olmadığına yönelik hak sahipleri aleyhine ağır külfet içeren birçok madde içermesi nedeniyle tek taraflı olarak Belediye ve Beltaş'a kazandırırken, hak sahiplerinin malları değersizleştirilerek büyük kayıp ve mağduriyet oluşturacağını bildirdiler.

Hak sahipleri belediyenin projesini çekmesini ve daha uygun şartlarda müteahhitlerle anlaşma yapmak istediklerini dile getirdiler.