6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak hafızalara kazınan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, Osmancık’ta tüm okullarda düzenlenen anlamlı bir programla anıldı.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen anma kapsamında, ilçe genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk ders öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri, deprem şehitleri için aynı anda saygı duruşunda bulunarak hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Anma programına İlçe Milli Eğitim Müdürü ile şube müdürleri de katıldı. İlçe yöneticileri, farklı okulları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte saygı duruşunda yer aldı. Program boyunca, deprem gerçeğine dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın ve afet bilincinin önemine vurgu yapıldı.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşların unutulmadığı belirtilerek, “Hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle büyük felaketlerle sınamasın” ifadelerine yer verildi.

Anma etkinliğinin, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Programın, öğrencilere deprem bilinci kazandırmanın yanı sıra, yaşanan acıların unutturulmaması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacı taşıdığı vurgulandı.