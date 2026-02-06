Çorum’da Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve bölge halkına destek olmak amacıyla “Gazze’ye Nefes Kermesi” düzenlendi.

Çorum Filistin Platformu öncülüğünde Hayrat Derneği, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği, Dermen Eğitim ve Kültür Derneği, Memur Sen, Çorum İHH, Kızılay, Yeşilay, Deniz Feneri, GÜLDER, EKADER, Türk Dil ve Edebiyat Derneği, Çorimder, Yedi Hilal ve İdea İnsani Yardım Derneği Saat Kulesi’nde stant açtı.

Kermes açılışına Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda İsrail’in zulmü altındaki Filistinli mazlumlar için dua edildi.

Duanın ardından protokol üyeleri stantları gezerek, alışveriş yaptı.

Kermesten elde edilecek gelir, Gazze’deki mazlumlara ulaştırılacak.

Yarın da açık olacak kermes için tüm Çorum halkı, bu anlamlı dayanışmaya destek olmaya davet edildi.