İnsani Değerler Platformu(İDP), Gülben Ergen’in Ailem dizinde rol almasına tepki gösterdi.

Platformdan yapılan açıklamada, LGBT aktivistliği yapacak kadar kendini belli eden Gülben Ergen’e, değer eğitimini önceleyen, zorunlu eğitimi tartışmaya açan ve mevcut şartları zorlayan Milli Eğitim’in aile temalı dizisinde rol verilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2025 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” olarak ilan edilmiş, bu kapsamda yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve projeler hayata geçirilmişti. Halen bu kapsamda aile festivalleri, aile zirveleri, sempozyumlar ve panellerle de mesele gündemde tutulmaya çalışılmaktadır.

Bu haliyle 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi, milletimizin köklü aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve geleceğe taşınması adına son derece kıymetli bir irade beyanıdır. Bu çerçevede atılan her adımın, fata uygun, ahlâk merkezli ve manevî temelli bir aile anlayışını tahkim etmesi hayati önemdedir ve meselenin her yıl bu duyarlılık ve titizlikle gündemde tutulması zorunludur.

Ancak tam da bu kıymetli çabalar sebebiyle, aile kurumunun korunmasına yönelik çalışmalarda yapılan bazı tercihler bizlerde ciddi bir hayal kırıklığına yol açmaktadır. Zira aileyi koruma iddiasıyla yürütülen projelerde, hayatı ve duruşuyla örnek teşkil etmeyen popüler figürler yerine; gerçekten aile değerlerini yaşayan, şahsiyetiyle güven veren, gençler için rol model olabilecek sanatçılar ve toplumsal şahsiyetlerle çalışılması gerekmektedir. Aksi hâlde verilen mesaj zedelenmekte ve değer temelli eğitim vizyonuyla açık bir çelişki oluşmaktadır.

Aile, yalnızca sosyolojik bir yapı değil; inancımızın, ahlâkımızın ve medeniyetimizin taşıyıcı sütunudur. Kur’an’ın emrettiği iffet, edep, hayâ ve neslin korunması ilkeleri; bu topraklarda asırlardır toplumu ayakta tutan temel esaslardır. Bugün ise LGBT ideolojisi, cinsiyetsizleştirme projeleri ve fıtratı inkâr eden küresel kültürel dayatmalar, başta çocuklarımız olmak üzere toplumun bütün dokusunu tehdit eder hâle gelmiştir.

Tüm bu gerekçelerle birkaç yıl önce LGBT aktivistliği yapacak kadar kendini belli eden Gülben Ergen’e, değer eğitimini önceleyen, zorunlu eğitimi tartışmaya açan ve mevcut şartları zorlayan Milli Eğitim’in aile temalı dizisinde rol verilmiş olması kabul edilemez. Aynı şekilde LGBT lobilerine karşı canhıraş mücadele eden Aile Bakanının da aynı karede bu şahsı “ailemizin annesi” olarak konumlandırmasına makul bir izah getirmek de mümkün değildir.

Küresel ve organize bir şekilde saldırı altında olan aileyi korumak için bu tür insanlara ihtiyacımız yok. Başta sosyal hayat, ekonomi, eğitim ve medya olmak üzere daha yapısal tedbirler alınmalıdır. Çalışma hayatı aileyi koruyacak şekilde düzenlenmeli, aile dostu ve ev hanımlarını destekleyecek mali politikalar geliştirilmelidir. Her türlü melanetin ve sapkınlığın meşrulaştırıldığı sosyal medya, gündüz kuşağı programları, televizyon dizileri, sapkın lobilerin emrindeki dijital platformların yayınları sıkı denetimlere tabi tutulmalı ve gerekiyorsa yasaklanmalıdır.

Bugün ihtiyacımız olan şey; makyajlanmış kampanyalar değil, nesli koruyan güçlü bir değer siyaseti, kararlı bir eğitim iradesi ve ahlâk temelli bir toplumsal duruştur. LGBT ideolojisinin, cinsiyetsizleştirme projelerinin ve fıtratı bozan tüm kültürel akımların açık ve net şekilde reddedilmesi, artık tercih değil bir beka meselesidir.”