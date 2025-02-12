Vali Ali Çalgan, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de kullanılan 112 Acil Çağrı numarasının farkındalığını arttırmak amacıyla kutlanan 11 Şubat "112 Acil Çağrı Günü" münasebetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, merkezin 27 Ocak 2021 tarihinde ilimizde hizmet vermeye başladığını belirterek, yapılan faaliyetler hakkında Vali Çalgan’a bilgi verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin genç bir teşkilat olmasına rağmen başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Vali Çalgan, 112’nin devletin gözbebeği kurumlarından birisi olduğunu söyledi.

Acil durumlara müdahalede saliselerle yarışıldığını vurgulayan Çalgan, 112 personelinin özverili çalışmalarını takdir ederek, günlerini kutladı.

Çalgan, bu tür özel günlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nin tanınırlığının artması ve toplumun bilinçlendirilmesine katkı sunacağını sözlerine ekledi.