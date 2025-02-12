Dün oynanan Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçında Çorum FK'nın bir golü ve bir penaltısı VAR'a takıldı.

Maçın 42.dakikasında Thomas'ın ceza sahası içinde kafa vuruşunda kaleye giden top rakibin eline çarptı.

Maçın hakemi Alpaslan Şen VAR'a çağrıldı. Rakip oyuncunun eline çarpması rağmen hakem penaltıyı vermezken, yine son dakikalarda Ali Akman'ın golü VAR'dan döndü.

Alparslan Şen, Ali Akman'ın bacağından gelen topa elle vurduğu iddiasıyla Çorum FK'nın golünü vermedi.

Maçın özetini izleyen kırmızı siyahlı taraftar, bir penaltı ve bir golü vermeyen Alparslan'a Şen'e tepki gösterdi.