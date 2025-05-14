Çorum Belediyespor erkek basketbol takımı bölgesel lig 2. tur ilk kaçında Türk Telekom’a evinde 78-63 yenilerek finallere gitme şansını çok zora soktu.

Önceki akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Çorum Belediyespor- Türk Telekom maçını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı İsmail Yağbat, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nadir Solak ile çok sayıda basketbol sever izledi.

Maçın ilk periyotu karşılıklı basketlerle geçti. Türk Telekom takımı fizik üstünlüğünü iyi kullanarak ribauntlarda etkili olmasına karşın Çorum Belediyespor maça ortak olmayı başardı ve ilk periyotu konuk takım 20-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta ta oyunda kontrolü elinde bulunduran Türk Telekom tecrübeli isimleri ise maç boşunca hücumda ve savunmada istikrarlı bir oyun oynadı. Bu periyotta ta 20 sayı hedefine ulaşan Türk Telekom temsilcimize 15 sayı izni verdi ve devreyi konuk takım 44-30 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta ta Türk Telekom takımı oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı ve Çorum Belediyespor’un maça girmesine izin vermedi.

İlk iki periyotta olduğu gibi bu periyotta ta 20 sayı barajını yakalayan Telekom takımı periyotu 20-17önde tamamladı ve son periyota 60-50’lik skorla on sayı farkla önde girdi.

Son periyotta ise Çorum Belediyespor maça ortak olmak için risk odağı bölümlerde dış atışlarda başarılı olamayınca Türk Telekom takımı bu periyotu 18-13 önde tamamladı ve maçtan 78-63 galip ayrılarak final grubuna yükselmek için ilk maçta avantajı ele geçirdi.

İki takım bu maçın rövanşında 16 mayıs cuma günü saat 13’de Ankara Spor salonu küçük salonunda karşılaşacaklar. :Bu maçın sonunda finallere giden takım belli olacak.