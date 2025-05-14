Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 496 çift kredi için başvuruda bulundu, bu başvurulardan 203’ü onaylandı.

Proje kapsamında onaylanan çiftlere, 150.000 TL tutarında, faizsiz ve ilk iki yılı geri ödemesiz kredi desteği sağlanıyor. Kredi desteğinin yanı sıra çiftlere evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve Çorum’da İl Müdürlüğü aracılığıyla sürdürülen Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlenecek çiftlere iletişim, sağlık ve aile hukuku konularında rehberlik ediyor. İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sağlam ve sağlıklı bir aile yapısı, huzurlu bireyler ve güçlü bir toplumun anahtarıdır.” ifadelerine yer verildi.

Çorum’da “Aile Yılı” kapsamında hayata geçirilen bir diğer destek ise yeni evlenecek çiftlere yönelik indirim kampanyası oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği yapan 12 yerel firma, evlilik hazırlığındaki genç çiftlere %15’e varan indirimler sunuyor.

Protokol imzalanan firmaların listesine www.aile.gov.tr adresinden ulaşılabilirken, detaylı bilgiye Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden de erişilebiliyor.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecek.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

-Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),

-Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

-Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

-Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

-Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

-Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

-Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

-Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.