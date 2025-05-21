Çorum'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti Yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın saklanmak amacıyla Ankara'dan Çorum'un Merkez ilçesi Kalehisar köyüne geldiği tespit edildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla N.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.