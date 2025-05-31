Kazakistan’ın tarihi Türkistan şehri, 13-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında mühendislik dünyasının önemli bir buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Türk Mühendisler Derneği iş birliğinde düzenlenen 2. Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi, bu yıl “Bilim ve Teknolojide Yenilikler” temasıyla gerçekleştirildi.

Zirveye, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi Türk dünyasının farklı coğrafyalarından mühendisler, akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri ve özel sektör yöneticileri katıldı. Türk Mühendisler Derneği Çorum İl Temsilcisi Mehmet Ulucan da zirvede yer alarak Çorum’u ve derneği temsil etti.

Birçok akademik ve sektörel temsilci, yapay zekâ, enerji, savunma sanayi, siber güvenlik gibi alanlardaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen paneller ve çalıştaylarda, Türk devletleri arasında mühendislik alanında daha güçlü iş birliklerinin kurulması gerektiği vurgulandı.

“Türk Dünyasında Mühendislik”, “Dijitalleşmede Güncel Teknolojiler”, “Enerji”, “Üretken Yapay Zekâ”, “Mesleki Kuruluşlar ve İş Birliği” gibi başlıklarda düzenlenen çalıştaylar, katılımcılar arasında bilgi ve fikir alışverişinin yanı sıra ortak projelere de zemin hazırladı.

Etkinliğin son gününde düzenlenen kültürel geziler kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Aslan Baba Türbesi, Otrar Antik Şehri ve Rus Siyasi Zulüm Müzesi ziyaret edildi.

Zirveye dair değerlendirmede bulunan Türk Mühendisler Derneği Çorum İl Temsilcisi Mehmet Ulucan, “Ata yurdumuz Türkistan’da düzenlenen bu çalıştayı, bilimsel ve teknik konuların yanı sıra Türk dünyasının ortak değerleri ve kültürü etrafında kenetlenmesi ve iş birliğinin artması açısından çok kıymetli buluyorum. Bu zirve, Türk dünyasının ortak geleceği olan mühendislik vizyonunu belirlemek açısından da çok önemli bir adım oldu” dedi. (Haber Merkezi)