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Çorum’da 13 yaşında iki çocuğun kavgasında kan aktı. 1 çocuk bıçakla yaralandı.

Olay Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Abdulhamithan Ortaokulu yanında bulunan çocuk parkında Y.B.(13) ile G.Z.(13) arasında bankta oturma meselesi nedeni ile kavga çıktı.

Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Y. B. isimli çocuk, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri G.Z.’yi yakalayarak gözaltına aldı.