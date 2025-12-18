Çorum'da husumetliler arasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karapürçek köyü yakınlarında, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.V. (24), E.C.U. (22) ve D.D. (23) ile M.Y. (24), M.C.B. (25), F.C.K. (22) ve H.Y. (25) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine ve araçlarına tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.

Herhangi yaralanmanın olmadığı olayla ilgili başlatılan çalışmada, 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.V, D.D. ve M.Y. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.