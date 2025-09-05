Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Ovacıksuyu köyü mevkiinde tatil dönüşü meydana gelen trafik kazasında bir çocuk yaralandı.
Kaza, İstanbul-Samsun D-100 karayolunda gerçekleşti. 19 AGE 642 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak orta refüjde durabildi.
Araçta bulunan 5 kişiden biri olan 13 yaşındaki çocuk, kazada hafif şekilde yaralandı.
Yaralı çocuk olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet