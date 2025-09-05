Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Ovacıksuyu köyü mevkiinde tatil dönüşü meydana gelen trafik kazasında bir çocuk yaralandı.

Kaza, İstanbul-Samsun D-100 karayolunda gerçekleşti. 19 AGE 642 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak orta refüjde durabildi.

Araçta bulunan 5 kişiden biri olan 13 yaşındaki çocuk, kazada hafif şekilde yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.