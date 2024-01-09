Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 3. Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi açıldı.

3. SEVİYE YENİDOĞAN BAKIM ÜNİTESİ

Bölge illere de hizmet veren hastanede yoğun bakım kapasite artırma çalışmaları çerçevesinde 16 yataklı erişkin 2. seviye yoğun bakım ünitesinin ruhsatlandırılarak hizmete girmesinin ardından fiziksel altyapı hazırlıkları ve ruhsatlandırılma işlemleri tamamlanan ve bölgede ilk olma özelliği taşıyan 13 yataklı 3. seviye yenidoğan yoğun bakım ünitesi hastanede hizmet vermeye başladı.

Yoğun bakımın açılmasında emeği geçen teşekkür edilirken, “Hastanemizde kapasite artırıcı ve kesintisiz sağlık hizmet sunumuna dair yapısal ve işlevsel iyileştirme çalışmalarımız devam edilecek.”denildi.