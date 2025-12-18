İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım, Bayat ilçesinde sağlık tesislerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Heyet, Bayat Devlet Hastanesi, Bayat Aile Sağlığı Merkezi, 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) + Toplum Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası’nı ziyaret etti.

Bayat Devlet Hastanesi’nde hasta hizmetleri, fiziki koşullar, personelin çalışma durumu ve sunulan sağlık hizmetleri yerinde incelendi. Hastane yönetimi ve çalışanlarla görüşülerek mevcut durum hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Bayat Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde ise birinci basamak sağlık hizmetleri ele alındı. Sağlık çalışanlarıyla yapılan görüşmelerde yürütülen çalışmalar, ihtiyaçlar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alındı. Özverili çalışmaları nedeniyle personele teşekkür edildi.

2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda acil sağlık hizmetlerinin işleyişi, vaka yönetimi ve ekiplerin çalışma düzeni değerlendirildi. Kış dönemi öncesi yapılan hazırlıklar gözden geçirildi.

Yapımı süren Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası’nda da incelemelerde bulunuldu. İnşaatın mevcut durumu ve tamamlanma süreci hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Ziyaretler kapsamında, Bayat’ta sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve kaliteli hale getirilmesi için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Prof. Dr. Sinan Zehir, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.