İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, yapımı devam eden sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Sinan Zehir ve Dr. Hüseyin Göksal, Yavruturna Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB) + Sağlıklı Hayat Merkezi + Toplum Sağlığı Merkezi + Verem Savaş Dispanseri + 2 adet 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu, Söğütlüevler Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Kunduzhan Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Köprübaşı Aile Sağlığı Merkezi inşaat alanlarını ziyaret etti.

İncelemeler sırasında çalışmaların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, projelerin planlanan takvim doğrultusunda ve kalite standartlarına uygun şekilde ilerlemesi için değerlendirmelerde bulundu.

Yapımı süren aile sağlığı merkezlerinin tamamlanmasıyla birlikte, bölgelerde birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha modern, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.