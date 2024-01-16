Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Amasya Merzifon Havalimanı'nda 2023 yılında toplam 131 bin 513 yolcu, bin 157 uçak ve bin 89 ton yük trafiği gerçekleşti.

Aralık ayında ise iç hatlarda 9 bin 925, dış hatlarda 2 bin 633 yolcu seyahat etti.

Amasya Merzifon Havalimanı, 2023 yılında 131 bin 513 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, aralık ayında iç hatlarda 9 bin 925, dış hatlarda 2 bin 633 olmak üzere toplam 12 bin 558 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullandı.

İç hatlarda 141, dış hatlarda 15 olmak üzere 156 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 122 tona ulaştı.

On iki aylık dönemde ise Amasya Merzifon Havalimanı'nda yolcu trafiği 131 bin 513, uçak trafiği bin 157, yük trafiği ise bin 89 ton olarak gerçekleşti.