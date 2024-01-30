Yağmur Tur U 14 final grubunda ilk yarının son maçlarında şampiyonluk mücadelesi veren iki takım HE Kültürspor ile Hattuşa Gençlikspor arasındaki maçtan 1-0 galip ayrılan Kültürspor oldu.

İkinci yarının başında Yusuf Emin’in attığı golle rakibini 1-0 yenen Kültürspor ilk yarıyı 7 puanla lider olarak tamamladı.

Hattuşa Gençlikspor ise 4 puanla ikinci sırada ilk yarıyı tamamladı.

Final Grubunda haftanın diğer maçında ise Osmancık Kandiberspor takımı evinde konuk ettiği Vefa Gençlikspor’u 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı ve iddiasını ikinci yarıya taşımayı başardı.

U 14 Final Grubunda ikinci yarı yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Yarın saat 12’de İtfaiye sahasında oynanacak ilk maçta lider Kültürspor ile ilk yarıyı iki beraberlik ile tamamlayan Vefa Gençlikspor takımları karşılayacaklar.

Bu maçın ardından saat 14’de ise Hattuşa Gençlikspor ile Osmancık Kandiberspor takımları umutlarını son iki maça taşımak için karşılaşacaklar.