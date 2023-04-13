MURAT ÇETİN

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili(MHP) Adayı Vahit Kayrıcı, seçim çalışmaları kapsamında Boğazkale’yi ziyaret etti. İlçe halkıyla bir araya gelen Kayrıcı, 14 Mayıs seçiminin kader seçimi olduğunu söyledi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Milletvekili Adayları Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek ile birlikte Boğazkale’ye giden Kayrıcı, Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve İlçe Başkanı Ali Oran ile teşkilat mensupları tarafından karşılandı.

İlk olarak Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Kayrıcı, ardından da esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Vahit Kayrıcı, hatırlarını sorararak taleplerini dinledi.

Boğazkale halkından 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP’ye destek isteyen Kayrıcı, iftarı da Boğazkalelilerle birlikte açtı.

‘ÜLKEMİZİN BEKASI İÇİN ÖNEMLİ BİR SEÇİM’

İftar programında konuşma yapan Kayrıcı, 14 Mayıs seçiminin önemine dikkat çekerek, “Bu seçim tarihi karar ve kader seçimidir ve Türkiye’nin bekası adına son derece önemlilir” dedi.

Emperyalist ülkelerin dünyanın kaynaklarını yeniden bölüştüğüne dikkat çeken Kayrıcı, konuşmasında sıkı sık bu seçimlerin önemine vurgu yaparken, Türkiye’nin her konuda dik ve ayakta durması gerektiğinin altını çizdi.

‘ZİLLET İTTİFAKI ŞER GÜÇLERLE HAREKET EDİYOR’

Şuana kadar yapılan hizmetlerin yarıda kalmaması adına Cumhur ittifakının yeni seçim sistemiyle de iktidarda kalmasının şart olduğuna işaret eden Kayrıcı, “Yeni seçim içerisinde bu seçime AK Parti ve partimiz olarak birlikte hareket ediyoruz. Bu seçimde de mutlaka kazanan taraf olmamız lazım. Bu sefer karşımızda çeşitli ittifaklar var. Bunlardan biri de zillet ittifakı denilen bir ittifak var. Bu ittifak ki, yanına PKK dahil bütün şer güçleri alarak hareket ediyor. Biz Cumhur ittifakı olarak bu seçimleri kazanamazsak gerçekten de ülkemiz darda kalacak” diye konuştu.

‘MHP’NİN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE MECLİSTE OLMASI LAZIM’

Cumhurbaşkanlığı’nı mutlaka ama mutlaka Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi gerektiğini belirten Kayrıcı, “İnsanların geçmişte yaptıklarının geleceğe aynadır. Bizler de Çorum’un istediği ve hak ettikleri hizmetleri alabilmek geçmişte olduğu gibi çalışmaya devam edeceğiz. İşte tam da bu sebepten dolayı partimizin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesini talep ediyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı da Çorumlu hemşerilerimizin oylarına talibiz” ifadelerini kullandı.