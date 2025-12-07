AK Parti Kasım Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı, parti teşkilatının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve partililer katıldı.

Toplantıda sahadaki güncel durum, ilçelerden gelen bildirimler ve birim bazlı çalışma akışları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Recep Özkaya tarafından toplantıda “Eski ve Yeni Türkiye” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca, Kasım ayı üye çalışmalarında hem bireysel hem de oransal olarak en fazla üyeyi kazandıran Kargı İlçe Başkanı Gülhan Demiral’a divan kurulu tarafından plaket verildi.