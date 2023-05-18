14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili seçimleri yapıldı. Seçimin sonunda üç ayrı gündem önümüze çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Cumhur İttifakı daha fazla oy aldı. Bu sonuç beklenmiyordu. Süpriz oldu.

Millet İttifakı umduğunu bulamadı. İlk turda seçimi kazanırız diyorlardı. Bu sonuca ulaşamadılar.

Sinan Oğan, iki ittifaka karşı çekincesi olan seçmenin oylarını aldı.

Üç olguyuda ele aldığımızda;

Cumhur İttifakı-Tayyip Erdoğan. 20 Senelik partinin başı olarak, yüz eskimesi vardı. Son dönemdeki uygulamaları ile, ekonomideki yanlışlar ile, devletin hukuk devleti vasfından çıkması ile yoğun bir eleştiri almıştı. Yapılan en iyi iş, savunma sanayiindeki gelişmeler olmuştu. Devlete iyi idareci baba olamadı. Harcamalar büyük savurganlıklara yol açtı. Bir saray derken, ikincisi, üçüncüsü takip etti. Ekonomik yapımız alabildiğine bozulmuş, moratoryum konuşulur olmuştu. Fetö kalkışmasına, milletimiz büyük tepki verdi. Daha sonra bu harekete kalkışması nedeni ile bir çok insan tutuklanıp, işinden, aşından edildi. Bu hareketin başındakiler Fetö’ye karşı alınan tetbirlerden zarar görmedi. Fetö Borsası denilen oluşumla, kendilerini kurtardıkları söylenildi. Ama bu hareketin altında bulunanlar, ezilip kaldılar. Onları sahiplenen de, savunan da olmadı. Hem toplum baskısı, hem ekonomik zorluklar, bu insanları ekmeğe muhtaç hale getirdi. Sessiz yığınların iniltisi, toplumu sarsar hale geldi.

Millet İttifakı-Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener in oluşturduğu bu hareket, HADEP İttifakı ile sorunlu hale geldi. Milletin değerleriyle, ülke bütünlüğüyle çatışır hale geldiler. Suriye’ye niye girdik, Libya’ya niye gittik, Irak’a niye askeri hareket yapıyoruz, Azarbeycan-Ermenistan olaylarına niye müdahil olduk şeklinde konuları, katıldıkları televizyon ve toplantılarda dile getirdiler. HADEP =PKK gerçeğini görmemezlikten geldiler. Anadolumuzun Kürtleri PKK ile sorunlu idi. Ondan kurtulmak istiyorlardı. Bu ittifak ile bu insanlarımız daha çok baskı altında kaldılar.

Bazı ortamlarda, İyi Partililer’e bunun sakıncalarını söylediğimde, böyle bir sakınca görmeyip, Cumhur İttifakı’nın HÜDAPAR birlikteliğini dile getirdiler. Ama toplumda büyük bir gerilim meydana gelmişti. Tanıdığım bir milletvekili diyordiki "Mecliste HADEPli milletvekilleri, dayılanarak gezmeye, hareket etmeye başladılar" Neticede bu birliktelik, bölücüler için mesafe atlamada, miheng taşı olacaktır. Sanıyorum Meral Hanım, bu oluşumdan rahatsız idi. Ama elinden bir şey gelmedi. İttifak Masası’ndan kalktı gitti ama, diğer ortakları ona destek vermedi. Tersine İYİ PARTİ oy kaybına uğradı.

Cumhur Başkanı Adayı Sinan Oğan;

İki ittifakın adayına da oy vermek istemeyen, büyük çoğunluğu sağ duyulu seçmen, oyunu Sinan Bey’e verdiler. Böylece yüz eskimesine ve diğer olumsuzlukları için Tayyip Erdoğan’a, PKK=HDP ittifakının temsilcisi Millet İttifakı’na oy vermemiş oldular. Sinan Oğan sağ duyulu seçmenin, kurtuluş kapısı oldu. Toplumda PKK ittifakına büyük bir tepki vardı. Bu tepki oyları burada yerini bulmuştu.

Seçimlere büyük bir katılım oldu. Oynanan oyunlara tepki için, millet oy vermeye koştu. Bu işin vebali Millet İttifakı’nındı. PKK-HADEP ittifakı olmadan bu seçime girmiş olsalardı, belki seçimi kazanırlardı. Kimin aklına uyup, bu oyuna gelip, bu işbirliğine gittiler anlamadım. Nitekim HADEP yerine seçime girenler, milletvekili seçimlerinde % 9 oyu bile alamadılar. Bu düşünce % 91 oya değil, % 9 oya talip oldu. Neticesinide tahmin etmedikleri şekilde aldılar. Ama toplumu büyük bir strese soktular, bu gerçek.

Cumhur İttifakı, ikinci seçimi büyük ihtimal ile kazanacaktır. Milletin ve benim gibi düşünenlerin en büyük arzusu, AK Parti’nin fabrika ayarlarına geri dönmesidir. Yapılan hataların bir daha yapılmamasıdır. Yaşananlardan ders alınır inşallah.